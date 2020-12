Tung analytiker: ”Sverige en strålande succé”

Under snart sagt alla andra omständigheter i fredstid hade en nedgång i BNP-tillväxten på 4,4 procentenheter setts som katastrofal. Raset är värre än under både finanskrisen 2008–2009 och bankkrisen i början av 1990-talet.

Men att Sverige gick från en BNP-tillväxt på 1,7 procent under tredje kvartalet 2019 till ett BNP-fall på 2,7 procent under tredje kvartalet i år – alltså ett tapp på 4,4 procentenheter – är just nu en framgång, internationellt sett. Endast Taiwan, Hongkong, Kina, Norge, Schweiz och Sydkorea ligger före Sverige i en tabell med 38 länder, medan Nederländerna landar på samma nivå.