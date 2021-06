Tullen trappar upp i småbåtshamnar

– Vi har ändrat vår strategi för att vi ska vara synliga på fler platser, säger Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef i Tullverkets södra region.

Uppfinningsrikedomen för att minimera upptäcktsrisken vid narkotikasmuggling är stor, konstaterar han. Och nu har den risken blivit större för den som försöker ta in narkotika via de större hamnarna eller via Öresundsbron.