”Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen”

Terrorattentat i Europa och aggressivare stämning utanför och mellan landsgränserna har blivit allt vanligare. I Sverige ser vi våldsamma uppgörelser mellan gäng i våra utsatta områden, där narkotikahandel är en av de främsta orsakerna till våldet. Narkotikan bidrar till att permanenta utanförskapet i dessa områden och leda människor till våld och kriminalitet. Vi ser även hur den globala marknaden genom internet ger tillträde för handel med narkotika och andra olagliga varor som vapen. Smuggling över våra gränser via post är vanligt, och post som skickas via budföretag ökar. Beslagsstatistiken visar att dubbelt så många skjutvapen beslagtogs i kurirförsändelser som med post under 2014. Detta visar på att tullen i Sverige behöver stärkas.