Tufft motstånd för Robin Bengtsson

1. Israel – Imri: "I feel alive"

Telefonröster: 099-212 01

Sms-röster: 01 till 722 11

2. Polen – Kasia Mos: "Flashlight"

Telefonröster: 099-212 02

Sms-röster: 02 till 722 11

3. Vitryssland – Naviband: "Story of my life"

Telefonröster: 099-212 03

Sms-röster: 03 till 722 11

4. Österrike – Nathan Trent: "Running on air"

Telefonröster: 099-212 04

Sms-röster: 04 till 722 11

5. Armenien – Artsvik: "Fly with me"

Telefonröster: 099-212 05

Sms-röster: 05 till 722 11

6. Nederländerna – OG3NE: "Lights and shadows"

Telefonröster: 099-212 06

Sms-röster: 06 till 722 11

7. Moldavien – Sunstroke Project: "Hey mamma!"

Telefonröster: 099-212 07

Sms-röster: 07 till 722 11

8. Ungern – Joci Pápai: "Origo"

Telefonröster: 099-212 08

Sms-röster: 08 till 722 11

9. Italien – Francesco Gabbani: "Occidentali's karma"

Telefonröster: 099-212 09

Sms-röster: 09 till 722 11

10. Danmark – Anja: "Where I am"

Telefonröster: 099-212 10

Sms-röster: 10 till 722 11

11. Portugal – Salvador Sobral: "Amar pelos dois"

Telefonröster: 099-212 11

Sms-röster: 11 till 722 11

12. Azerbajdzjan – Dihaj: "Skeletons"

Telefonröster: 099-212 12

Sms-röster: 12 till 722 11

13. Kroatien – Jacques Houdek: "My friend"

Telefonröster: 099-212 13

Sms-röster: 13 till 722 11

14. Australien – Isaiah Firebrace: "Don't come easy"

Telefonröster: 099-212 14

Sms-röster: 14 till 722 11

15. Grekland – Demy: "This is love"

Telefonröster: 099-212 15

Sms-röster: 15 till 722 11

16. Spanien – Manel Navarro: "Do it for your lover"

Telefonröster: 099-212 16

Sms-röster: 16 till 722 11

17. Norge – Jowst: "Grab the moment"

Telefonröster: 099-212 17

Sms-röster: 17 till 722 11

18. Storbritannien – Lucie Jones: "Never give up on you"

Telefonröster: 099-212 18

Sms-röster: 18 till 722 11

19. Cypern – Hovig: "Gravity"

Telefonröster: 099-212 19

Sms-röster: 19 till 722 11

20. Rumänien – Ilinca featuring Alex Florea: "Yodel it!"

Telefonröster: 099-212 20

Sms-röster: 20 till 722 11

21. Tyskland – Levina: "Perfect life"

Telefonröster: 099-212 21

Sms-röster: 21 till 722 11

22. Ukraina – O Torvald: "Time"

Telefonröster: 099-212 22

Sms-röster: 22 till 722 11

23. Belgien – Blanche: "City lights"

Telefonröster: 099-212 23

Sms-röster: 23 till 722 11

24. Sverige – Robin Bengtsson: "I can't go on"

(Det går inte att rösta på Sverige från svenska telefoner)

25. Bulgarien – Kristian Kostov: "Beautiful mess"

Telefonröster: 099-212 25

Sms-röster: 25 till 722 11

26. Frankrike – Alma: "Requiem"

Telefonröster: 099-212 26

Sms-röster: 26 till 722 11

Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor.