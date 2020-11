Det är ofattbart att Sergio Perez inte har en plats i F1 till nästa säsong ännu, han är värd en fortsättning. Han ligger fyra i mästerskapet trots att han har missat två race på grund av corona. Han är också den enda föraren tillsammans med världsmästaren Lewis Hamilton som har tagit poäng i alla race han har ställt upp i denna säsong.

Hans chans till en plats hänger på hur pass bra Alex Albon presterar i RedBull. Teamet har sagt att man tittar utanför RedBull familjen om man inte är nöjd med Albon.

Kalendern 2021 som just blivit klar blir rekordlång med hela 23 race. Det är två så kallade ”triple headers” under säsongen, något som teamen får vänja sig vid. Teamen klagar på logistiken och att de antagligen måste låta vissa anställda gå omlott med varandra för att orka med. Men de stretar inte heller emot alltför mycket eftersom fler race leder till ökade intäkter för Formel 1, som också kommer teamen till godo. Concordeavtalet som alla team har signerat säger att det kan bli upp till 25 race per säsong framöver.

Det kommer också att bli spännande att följa Formel 2 den här helgen. Michael Schumachers son Mick leder mästerskapet och har stor chans att ta hem titeln. Han ryktas ta plats hos Haasteamet nästa säsong.

Närmast bakom jagar Ferrari Driver Academy kollegan Callum Ilott. Men den som imponerat mest är dock japanen och RedBull-junioren Yuki Tsunoda på tredje plats. Han kommer troligtvis att ta en plats i RedBulls systerteam AlphaTauri till nästa säsong.

Vårt svenska hopp Ferrari Driver Academy junioren Dino Beganovic lyckades förra helgen vinna sitt första race i den Italienska Formel 4-serien. Han ligger på en tredje plats i mästerskapet innan sista deltävlingen på Vallelunga i Rom nästa helg.

Rickard Rydell är Formel 1-expert på Viaplay.