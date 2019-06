Lindbergs hårda ord till IOK: "Är det bara snack?"

Vid den allmänna presentationen i Lausanne, där 82 IOK-ledamöter senare i eftermiddag ska rösta om OS-värd för vinterspelen 2026, Stockholm-Åre eller Milano-Cortina, var det två svenskor som stack ut.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm, tog tillfället i akt att sjunga någon rad ur Dancing Queen: "You can dance, you can jive".