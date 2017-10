Tucholskypriset till syrisk författare

Den syriske författaren Yassin al-haj Saleh får årets Tucholskypris av Svenska Pen. "För att han i sina essäer, med insisterande intellektuell skärpa, trots svåra personliga förluster, lyckas analysera det syriska upproret från fredlig demokratirörelse till blodigt inbördeskrig" skriver juryn i ett pressmeddelande.

Yassin al-haj Saleh är i dag bosatt i Istanbul och bland andra The Guardian, Le Monde och New York Times publicerar hans texter. Innan han flyttade till Turkiet satt årets pristagare fängslad under 16 år i Syrien för sitt regimkritiska arbete. Efter frigivningen var han aktiv i den frihetsrörelse som 2011 ledde fram till massdemonstrationer och revolt. Det var även hans fru Saima Khalil som 2013 blev kidnappad av jihadister och som sedan dess inte har hörts av.