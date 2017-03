Just nu: Trump har undertecknat inreseförbudet

Detaljerna i det nya inreseförbudet presenteras just nu på en pressträff, men enligt tidigare uppgifter har Irak tagits bort från de länder vars medborgare förses med inreseförbud i denna version. Tidigare har presidenten sagt att inresestoppet är nödvändigt för att regeringen ska hinna utveckla metoder för "extrem granskning" av resenärer från länder som ses som fästen för terrorrörelser.

– Som president Trump noterade i sitt tal till kongressen så kom majoriteten av de som misstänkts för terrorism från utlandet. För det andra så kom 300 människor till USA idag som är misstänkta för terrorism-relaterade aktiviteter. Som varje nation har USA rätten att skydda vårt land och hålla borta dem som skulle skada oss, sade justitieminister Jeff Sessions under presskonferensen.

Vid pressträffen medverkade utrikesminister Rex Tillerson, ministern för inrikes säkerhet John Kelly och justitieminister Jeff Sessions medverka.

