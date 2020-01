Tsarmordet satte igång våldsamma pogromer

Fråga: ”När judeförföljelser i modern tid dras upp i massmedia brukar fokus alltid ligga på Tredje riket och andra världskriget. Man jag har hört att en omfattande våg av militant antisemitism också spred sig i Ryssland bara några decennier tidigare. Varför? Vet vi hur många som dog?”

Dick Harrison: Bakgrunden var uppdelningen av Polen under 1700-talets andra hälft. Under senmedeltiden hade många judar flyttat till Polen och Litauen, där de undslapp de förföljelser som engelsmän, tyskar och fransmän ägnade sig åt med allt större frenesi på 1200- och 1300-talen (engelsmän och fransmän utvisade samtliga judar, och under digerdödens år sökte många tyskar utplåna sina judiska grannar).