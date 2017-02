”Trumpviskaren” Conway vacklar aldrig i sitt försvar

Född den 20 januari 1967. Växte upp i Atco, New Jersey. Uppfostrades av sin mamma, mormor och mostrar. På väggarna fanns utskrivna bilder av påven, familjen bad innan måltiderna och värdesatte hårt arbete.

Arbetade flera somrar med att plocka blåbär. Kröntes som 16-åring till New Jersey Blueberry Princess, men var stoltare över världsmästartiteln i en blåbärpackartävling.

Sommarjobbade 1988 hos Dick Wirthlin som gjorde opinionsmätningar åt Ronald Reagan. Det var sommaren innan hon gick ut från George Washington University Law School. Hennes första uppgift var att försöka reda ut hur republikanerna kan nå ut till kvinnliga väljare – en fråga hon byggt mycket av sitt yrkesliv kring.

Startade 1995 The Polling Company, en konsultfirma inriktad på marknadsundersökningar. Ett decennium senare skrev hon boken "What Women Really Want".

Träffade Donald Trump 2006. Tyckte att han verkade mycket trevligare i verkligheten än vad han verkade i offentligheten.

Gift med advokaten George Conway. Paret har fyra barn.

