GENÈVE Det har gått exakt ett år sedan det första dödsfallet i covid-19 rapporterades från Kina. Då dog en 61-årig man som brukade besöka fiskmarknaden i den kinesiska staden Wuhan. Nästan två miljoner dödsfall senare har pandemin orsakat kaos i vissa länder och lamslagit samhällen och ekonomier runtom i världen.

I detta läge släpps Världshälsoorganisationens expertgrupp in i Kina för att försöka finna virusets ursprung. Till sist. Under månader har diskussioner förts med regeringen om att få komma in i landet, men motsträvigheten har varit tydlig från kinesernas sida. På torsdagen landar dock de tio internationella experterna i Kina, där de stannar i fyra–fem veckor.