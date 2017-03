Trumps unga väljare: ”Han är den ärligaste presidenten”

WISCONSIN/MILWAUKEE En förenklad bild av det amerikanska valet visar att unga, utbildade amerikaner röstade på Hillary Clinton, medan outbildade, vita personer i medelåldern röstade på Trump. I Wisconsin tycks dock Trump ha lyckats locka fler unga än nationellt.

Även om siffrorna är osäkra pekade CNN:s mätning på ett Trump-stöd på 44 procent i åldrarna 18 till 29, runt 8 procentenheter över de nationella mätningarna där Trump ligger runt 36 procent mot Clintons 55 i åldersgruppen.

– Vi hoppas att vi kan ta åt oss en del av äran, säger Matt Haasch som arbetar för Students for Trump i Wisconsin.

Organisationens strategi är att arbeta nära republikanska partiet och Matt träffade nyligen republikanernas talman i representanthuset, Paul Ryan. Matt kommer arbeta hårt för att få Trump omvald år 2020.

– När jag såg hans ekonomiska politik och hans inställning som affärsman kände jag direkt att han var vår kandidat.

Vi möts på Iron Horse Hotell en kort promenad från stadens Harley Davidson-museum. Tillverkningen av MC:s är en del av stadens historia och hotellet ska förr ha varit ett vattenhål för MC-förare.

Great meeting with @harleydavidson executives from Milwaukee, Wisconsin at the @WhiteHouse. https://t.co/7Spcmh6guM