Sedan ”State of the Union”-talet tog den form det har idag – direktsänt på bästa sändningstid – har alla amerikanska presidenter alltid använt talet för att försöka ena nationen. Långt ifrån alla har lyckats, men det var i alla fall den tonen som Trump slog an när han stod i representanthuset på Capitol Hill på tisdagskvällen.

– Jag står här redo att arbeta med er för att genomföra historia framsteg, med förhoppningen att vi ska regera inte som två partier, utan som en nation, inledde Donald Trump.