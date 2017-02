Trumps säkerhet – en mardröm för skattebetalarna

Bevakning utanför Trump tower. Foto: IBL

För tredje helgen i rad reser Donald Trump under fredagen ner till Florida och sitt strandpalats på ön Mar-a-Lago i Palm Beach. Det var hit Japans premiärminister Shinzo Abe var inbjuden till middag förra helgen – med det vanliga krogklientelet placerad i närheten av presidentens linnedukar.

Donald Trumps vilja att fortsätta sitt utsvävande sociala liv parallellt med att bjuda in potentater från hela världen gör att kostnader för säkerhetsarrangemang skjuter i höjden.

Myndigheterna i Palm Beach County, Florida har redan stött på Washington om avsevärda justeringar i budgeten för de extraordinära åtgärder vad gäller säkerhet och trafik som presidentens regelbundna besök kräver.

Med kustbevakningens insatser inräknade uppskattas Donald Trumps tre besök i Florida under sin första månad som president ha kostat cirka 10 miljoner dollar, cirka 90 miljoner kronor.

Uppdraget att ombesörja Donald Trumps säkerhet beskrivs enligt Washington Post som en logistisk mardröm på bekostnad av skattebetalarna.

Det omfattande uppdraget gäller även presidentens familj. Hustrun Melania Trump och tioårige sonen Barron bor till exempel kvar i Trump Tower på Manhattan, New York, på behörigt avstånd från Vita huset i Washington.

Bara i New York kostar säkerhetspådraget 500 000 dollar om dagen, alltså cirka 4,5 miljoner kronor. Det skulle innebära en årskostnad på motsvarande över 1 1/2 miljard svenska kronor

The First Lady har även meddelat att familjens gård i Bedminster, New Jersey, ska stå som hem under cirka 10 veckor av året.

Säkerhetspådraget är stort även om familjemedlemmar flyger utomlands. Så sker på lördag då Trumps äldre två söner, Eric och Don junior, reser till Förenade Arabemiraten för att inviga en familjeägd golfbana i Dubai.

New York Post berättar att USA:s Secret Service i samarbete med ambassaden i Uruguay betalade nästan 100 000 dollar för hotellkostnader i samband med att sonen Eric Trump reste till landets kustort Punta del Este för att marknadsföra ett nytt lägenhetshotell som ägs av familjen Trump.

Även om Donald Trump inte längre sköter sina affärer i olika bolag, har han inte avsagt sig ägarskapet.

Trump var själv en flitig kritiker av sin föregångare Barack Obama, som tillbringade tid både på ön Martha´s Vineyard och Hawaii under sin tid i Vita huset.

Enligt Judicial Watch ska den totala kostnaden för Obamas resor ha kostat motsvarande cirka 900 miljoner kronor under de åtta åren.

Baserat på Trumps första månad som president kommer han att kosta de amerikanska skattebetalarna flera hundra miljoner dollar mer.