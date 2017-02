Trumps rådgivare gör reklam för Ivankas kläder

Kellyanne Conway. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT

– Jag äger lite av det. Fullt ut – jag tänker ge gratis reklam här. Gå och köp det idag allesammans. Du kan hitta det online, sade Kellyanne Conway om Ivanka Trumps kläder och smycken.

Kellyanne Conway befann sig i Vita husets pressrum när hon yttrade orden. Hon prisade Ivanka Trump som ”en väldigt framgångsrik affärskvinna”.

På Twitter har uttalandet kritiserats eftersom USA:s president – eller deras rådgivare – inte borde göra reklam för familjemedlemmars produkter. Vissa menar att det strider mot amerikansk lag. Enligt lagen ska en ”statsanställd inte använda yrket för privat vinning, rekommendera en produkt, service eller företag för vänners eller familjemedlemmars räkning eller personer som den anställda har relationer med på icke-regeringsnivå”.

Annons X

.@KellyannePolls: "Go buy Ivanka's stuff, is what I would tell you. I'm going to give a free commercial here: Go bu… https://t.co/uVPz1GN8y8 — twitter.com

The White House has now become the Home Shopping Network. Kellyanne Conway says 'Go buy Ivanka's stuff.' I say #GrabYourWallet #BoycottTrump — twitter.com

Larry Noble, generaldirektör för the Campaign Legal Centre, en icke-statlig organisation baserad i Washington D.C., menade att Kellayanne Conway kan ha brutit mot lagen:

– Det verkar som att Kellayanne Conway just har brutit mot förbudet för en federal anställd att använda yrket för att yrka för en produkt, tweetade han.

Incidenten kommer efter att företaget Nordstrom i dagarna tog bort Ivanka Trumps produkter från hyllorna, med motiveringen att försäljningen inte gick bra. Kellyanne Conway diskuterade presidentens arga tweet till Nordstrom och försvarade presidentens agerande.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — twitter.com

Vita husets pressekreterare, Sean Spicer, sade senare att ”jag tror att det här var mindre om hans familjeaffärer och mer en attack på hans dotter.

”Han (Trump) har varje rätt att stå upp för sin familj och applådera deras affärsaktiviteter och framgångar, sade Spicer.