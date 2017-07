Trumps nye presschef rensade tweets – stödde Clinton

Anthony Scaramucci. Foto: AP

Finansmannen Anthony Scaramucci som i fredags utnämndes till ny kommunikationschef i Vita huset, har tagit bort gamla inlägg på Twitter som inte stämmer med Donald Trumps linje.

På lördagskvällen twittrade han ”Full transparens: Jag tar bort mina gamla tweets. Tidigare åsikter utvecklas och ska inte störa. Jag tjänar @POTUS (president of The US) agenda och det är allt som betyder något”.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — twitter.com

Klart är att Scaramucci betygade Donald Trump sin trohet när han i fredags utsågs till presidentens högste talesman i Vita huset. Platsen som kommunikationschef var vakant sedan i maj. Tillsättningen gav omedelbart stora rubriker, eftersom den också innebar att Trumps kontroversielle pressekreterare Sean Spicer blev förbigången och sa upp sig, bara för att omedelbart ersättas av nya pressektreteraren Sarah Huckabee.

Men Scaramuccis försök att göra sig av med gamla tweets verkar inte ha lyckats. Andra twittrare har kopierat dem och lagt ut dem igen. Till exempel ska Scaramucci efter förra presidentvalet 2011 ha twittrat att han hade röstat på Barack Obama och hoppades på Hillary Clinton som USA:s nästa president. Han citeras ha skrivit om Clinton att ”hon är extremt kompetent” och ”Jag gillar Hillary”. Och våren 2012 twittrade han att ”Jag hoppas hon styr från 2016”.

NEW: Scaramucci gave $5,000 to Obama and $2,300 to Hillary https://t.co/GynC37VJvk — twitter.com

Scaramucci voted for Obama, Clinton, and wanted Hillary https://t.co/GynC37VJvk https://t.co/WVSNHvU5UX — twitter.com

Scaramucci ska också öppet ha kritiserat Trump och först ha stött republikanen Scott Waker under den senaste presidentkampanjen.

Men USA:s president Trump twittrade på lördagen att ”Scaramucci ville i första hand stödja mig, innan Republikanernas primärval startade, men trodde inte att jag ställde upp”.