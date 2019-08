President Trump har då och då klagat över att FOX NEWS inte är tillräckligt lojal mot honom. Nu noterar jag att det finns en amerikansk kabel-tv-station som ligger rejält till höger om FOX NEWS och som igår fick beröm av presidenten.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

“Meanwhile, the Dayton, Ohio, shooter had a history of supporting political figures like Bernie Sanders, Elizabeth Warren, and ANTIFA.” @OANN I hope other news outlets will report this as opposed to Fake News. Thank you!