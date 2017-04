Trumps nästa tweet kan inte vara fokus

Foto: Evan Vucci / TT

Det sägs att hoppet är det sista som överger människan. En nära och mer lättsinnig släkting torde vara önsketänkandet. Det svåra är att veta var gränsen går för när dessa tillstånd fungerar som en positiv motor för konstruktiva lösningar, och när de istället försämrar handlingsförmågan.

För att ta ett pockande exempel: Donald Trump. En önsketänkande omgivning kantade hans valkampanj, för att ju närmare valdagen kom, förbytas i en forcerat hoppfull. Låt oss hoppas, har jag också inlett skrivna och sagda meningar i from förhoppning att han skulle ömsa skinn efter erlagd ed och träda fram mer som ledare, mindre som gapig, sexistisk chef. Nu har önsketänkandet ersatts av en motvillig acceptans; what you see is probably all that you get. Hoppet lever, men kombineras med stilla realism. En tanke värd att upprepa: oavsett vad man tycker om Trump, kan vi inte önska att det går åt fanders med USA under hans ledning. Tvärtom.

Men däremot behöver vi hitta ett hållbart förhållningssätt. Om detta skriver jag i dagens söndagskrönika. Den korta poängen: när chefen abdikerar från sitt ansvar, måste andra ta det istället. Vi kan därför inte ägna varje dag åt att fundera på Trumps nästa tweet, utan vart vi vill föra samhällsutvecklingen. Vad vill vi med Sverige, den europeiska gemenskapen, och de multilaterala samarbetena? Ja, det är betydligt mer krävande tankeaktivitet än att enbart beklaga läget.

