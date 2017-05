”Undersök Trump!” manar en demonstrant utanför Vita huset Foto: Evan Vucci

Trump was angry that Comey would not support his baseless claim that President Barack Obama had his campaign offices wiretapped. Trump was frustrated when Comey revealed in Senate testimony the breadth of the counterintelligence investigation into Russia’s effort to sway the 2016 U.S. presidential election. And he fumed that Comey was giving too much attention to the Russia probe and not enough to investigating leaks to journalists.

Washington Post har idag en intressant artikel baserad på läckor från Vita huset och Trump-administrationen om skälen till att FBI-chefen fick sparken.

Den bild som då kommer fram handlar om Trumps missnöje med allt utom FBIs och FBI-chefen hantering av undersökningen av Hillary Clintons e-mailserver. Dvs det som anges som skälet för avskedandet,

Missnöje med att FBI inte stödde Trumps grundlösa påstående om att Obamaadministrationen avlyssnat Trump-kampanjen. Trump var frustrerad över att Comey i ett senatsförhör redovisat omfattningen av FBIs undersökning av ryska försök att påverka presidentvalet. Ilska över att Comey ägnade alltför stort intresse åt Rysslandsundersökningen och inte tillräcklig energi åt att undersöka läckor till journalister.

Det enda som tycks mig säkert idag är att president Trumps position knappast stärkts av beslutet att avskeda FBI-chefen även om han var i sin fulla rätt att göra så.