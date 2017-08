NEW YORK Efter Trumps tal i Phoenix i Arizona diskuterade kritiska kommentatorer USA:s grundlags 25:e tillägg. Tillägget säger att en president kan fråntas sin position om han inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom, frånvaro eller liknande. Trumps mentala hälsa ifrågasätts allt mer öppet, bland annat på Washingtons Post ledarsida.

Redan i februari väckte en rad psykologer och psykiatrier frågan om Trumps mentala status i ett öppet brev i New York Times. Sedan dess har frågan återkommit. I Kalifornien har demokratiska ledamöter såsom Zoe Lofgren föreslagit att Trump genomgår en psykiatrisk undersökning. Kollegan Ted Lieu vill se en lag på att det ska finnas en psykiatriker i Vita Huset. I representanthuset har 29 demokratiska ledamöter, långt ifrån tillräckligt, föreslagit en kommission som ska utvärdera presidentens hälsa.

Både en sådan kommission och ett användande av det 25:e tillägget måste godkännas i den republikanskt styrda kongressen. Ändå blev det en stor nyhet när den republikanska senatorn Bob Corker sa att presidenten inte visar den stabilitet och kompetens som posten kräver. Uppmärksamheten kom av att Corker är en senator som starkt stöjder Trump. Corker sa vidare att det behövs drastiska förändringar i Vita Huset och att Trump måste höja sig över sin egen person, men han talade aldrig direkt om mental ohälsa.

James Clapper, tidigare underättelsechef som har arbetat under både demokratisk och republikansk ledning, riktade hård kritik mot Trump efter tisdagens tal. Han kritiserade framför allt Trumps nyckfullhet och behov av att alltid gå till motattack.

– Jag ifrågasätter verkligen hans förmåga, hans lämplighet att ha sin post.

På torsdagen gjorde Trump just det – gick till mottack – mot Clapper:

James Clapper, who famously got caught lying to Congress, is now an authority on Donald Trump. Will he show you his beautiful letter to me?