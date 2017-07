Ny presschef i trubbel efter vulgärt uttalande

Trumps nya kommunikationschef har knappt hunnit tillträda innan han lyckas hamna i blåsväder. Som sin chef, USA:s president Donald Trump, använder kommunikationschef Anthony Scaramucci gärna Twitter som kanal.

”Ibland använder jag ett färgrikt språk” skriver han och fortsätter ”Jag gjorde ett misstag som litade på en reporter”.

Det var på onsdagskvällen som Scaramucci ringde till New Yorkers Washingtonkorrespondent Ryan Lizza, efter att Lizza tweetat om en middag i Vita huset som Scaramucci varit på samma kväll. Samtalet inleddes med hotelser.

– Vem läckte till dig, frågade Scaramucci.

När Lizza vägrade avslöja sin källa följde flera kontroversiella uttalanden. Ett handlade om att Scaramucci inte söker medieuppmärksamhet på samma sätt som Trumps chefstrateg Steve Bannon.

– Jag är inte som Steve Bannon, jag försöker inte suga min egen kuk, sa han.

Han är även övertygad om att Vita husets stabschef konspirerar mot honom och kallar Renice Priebus för en ”jävla paronoid schizofreniker”.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA