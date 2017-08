An effigy of Mexican President Enrique Pena Nieto hangs from a mock gallows set up by protesting farmers at the foot of the Angel of Independence monument in Mexico City, Monday Aug. 7, 2017. Farmers marched to the Interior Ministry demanding the agricultural sector be removed from the North American Free Trade Agreement (NAFTA) as the Trump administration prepares to renegotiate the trade agreement with Mexico and Canada. Foto: Gustavo Martinez Contreras

För några minuter sedan kom detta meddelande från USAs president:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Donald J. Trump‏Verified account @realDonaldTrump 6m6 minutes ago

The Obstructionist Democrats have given us (or not fixed) some of the worst trade deals in World History. I am changing that fast!

Annons X

I sak är hans kritik mot demokraterna för USAs handelspolitik helt felaktig.

Det är republikanska presidenter och republikanska kongresspolitiker som drivit på för USAs frihandelspolitik.

Det var kongressens republikaner som fick Bill Clinton att acceptera NAFTA – ett avtal med Kanada och Mexkiko som initierats av den republikanske presidenten George H W Bush.

Dessutom, och det är det viktiga i sammanhanget, så har frihandeln varit av godo också för USAs ekonomi.

Jag har många gånger uttryckt oro för president Trumps handelspolitiska tankegångar. Nu har han aviserat ett stort handelspolitiskt utspel.

Det finns anledning att befara det värsta - åtminstone vad gäller presidentens retorik. Vad som sedan händer kan vara en helt annan fråga.

Shawn Donnan hade härom dagen en mycket insiktsfull översikt i Financial Times om Trumps handelspolitiska agenda.

FT utgick från ett besök på Winegard Company i Burlington, Iowa som illustrerar betydelsen av USA/Kanada/Mexiko-integrationen.

VDn för företaget sammanfattar: ”What Nafta really does is simple: it puts us on an equal playing field with our competitors.”

Nafta skapar en jämn spelplan.

Företaget har leverantörer över hela världen och dess viktigaste marknad nu är Mexiko....

Trump är inriktad på att höja USAs ståltullar för att gynna de amerikanska stålföretagen - men det innebär att kostnaderna ökar för Winegard:

”If we are trying to compete on a global scale the result is we have just been priced out of the market - what dos that do for us? We have to move our production to somewhere else to get that advantage, wether it is Mexico or Asia.”

Trumps ståltullar skulle tvinga Wingerad att flytta sin tillverkning från USA till Mexiko eller Asien.

För de kanadensiska och mexikanska regeringarna är NAFTA-omförhandlingen minst lika knepig som Brexit-förhandlingarna på vår sidan av Atlanten:

Hur ska man finna lösningar som ”alla” kan hävda gör dem till vinnare?

Med tanke på att den amerikanska statens politik i alla frågor numera formuleras av en i sak ständigt djupt okunnig presidents på hans mobiltelefon kan man befara det värsta. Dock är det kongressen som beslutar och på sistone har vi ju fått se att den republikanska majoriteten inte alltid följer Trumps idéer.