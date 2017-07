Utan förmåga att fokusera på annat än varumärkesbyggandet Foto: Evan Vucci

Jag skriver numera inte så mycket om president Trump som jag gjort tidigare i år.

Ledare

Det finns några olika skäl till detta.

Det viktigaste skälet är att kopplingen mellan vad presidenten säger och amerikansk realpolitik är nästan omöjligt att upptäcka.

Det betyder att det som kan te sig intressant eller rentav viktigt i nästa sekund tycks som bortblåst från presidentens tankevärld.

Presidentens fokus tycks först och främst vara att ständigt underhålla de amerikanska kabel-TV-kanalerna med ständigt nya tokerier som uppenbart fortsatt drar tittare (och reklamintäkter).

Donald Trumps primära intresse är uppmärksamhet för hans person eller kanske snarare hans varumärke. Inget annat tycks spela någon roll.

New York Times skriver i en ledare idag om Trump-administrationens goda förslag. Ja, just det:

Yes, the Trump Administration Has Ideas, and Some Are O.K.

Men är presidenten intresserad?

NYT menar att de intressanta utspel som presidenten inte tycks bry sig om ska ses som Vita hus-stabens ”effort to keep the president off Twitter and create bandwidth for a few solid ideas that, with further work and persistence, could bear fruit. The hardest part might be securing reliable support, and sustained attention to them, from Mr. Trump himself.” Problemet att nå resultat handlar om att få presidenten att målmedvetet arbeta för sina reformförslag.

Wall Street Journal skrev i en ledare om Trumps tal i den polska huvudstaden och Peggy Noonan, kolumnisten, skrev om sina förhoppningar.

WSJ suckar: This is the speech Mr. Trump should have given to introduce himself to the world at his Inauguration.

Noonan konstaterar: If he talked like this at home, more of us would be happy to have him here. If he gives serious, thoughtful, prepared remarks only when traveling, he should travel more. (Om presidenten bara talar så här när han är på resa borde han resa mera.)

Men vad var det då som Trump ville att medierna skulle uppmärksamma? När han kom till Hamburg för G-20-mötet skrev han ett av sina allra stolligaste tweets hittills:

Everyone here is talking about why John Podesta refused to give the DNC server to the FBI and the CIA. Disgraceful!

Det vill säga att Trump försöker inbilla sina twitterföljare hemma i USA sig att alla G-20-delegaterna bara talade om att Clinton-kampanjens kampanjledare John Podesta vägrat att lämna över det demokratiska partiets server till FBI och CIA.

Om hans påstående i sak gäller som ganska ofta med Trumps tweets: inte en siffra rätt. Podesta har inte haft något med DNCs server att göra, CIA har inte varit intresserad av den etc.

Men uppmärksamheten i amerikanska medier kom såklart att handla om detta.

Och nu har även jag än en gång skrivit om Trumps stolligheter….