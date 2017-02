Trumps fru stämmer Daily Mail på över 1 miljard

Melania Trump. Foto: Patrick Semansky/AP

Stämningen har tidigare lämnat in i delstaten Maryland, där den dock underkänts. Nu har kravet mot Mail Media Inc istället flyttats till domstol i New York, där företaget också har kontor.

Uppgifterna om att Melania Trump skulle ha arbetat som så kallad eskortflicka publicerades på The Daily Mails hemsida.

Artikeln publicerades i augusti 2016 och spekulerade i om de påstådda ryktena om Melania Trumps tidigare förehavanden skulle förstöra Donald Trumps chanser att bli president.

Melania Trump, född 1970 i orten Nove Mesto i dåvarande Jugoslavien, har tidigare arbetat som fotomodell.

Stämningen hävdar att Melania Trump som ”First lady” och en av världens mest fotograferade kvinnor hade sin livs chans att göra affärer i mångmiljonklassen i dollar när det gäller produkter som kosmetika, smycken och accessoarer.

Därför är kravet på skadeståndsersättning satt till svindlande 150 miljoner dollar, cirka 1,35 miljarder svenska kronor.