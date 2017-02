Demonstration mot Trumps exekutiva order Foto: Manuel Balce Ceneta

President Trumps exekutiva order som förbjuder resande från sju länder med muslimsk majoritet och som stoppar USAs program för att i landet ta hand om flyktingar har skapat en omfattande debatt.

En tills vidare oklar fråga är om Trumps avsikt är att alla besökare till USA ska behandlas med mycket större misstänksamhet än tidigare. Det finns en oro att detta kommer leda till stora svårigheter på landets internationella flygplatser.

Det mest anmärkningsvärda tycks mig vara att presidenten verkar behandla alla icke-amerikaner som högst suspekta. Hur det ska kunna kombineras med ett effektivt arbete för att upptäcka potentiella terrorister är svårt att förstå.

Trumps reaktioner under lördagen har väckt andra frågor. En federal domare nominerad av George W Bush har underkänt resonemanget i den exekutiva ordern. Detta är inget ovanligt i det amerikanska systemet. Författningen bygger på att domstolsväsendet är ett oberoende maktorgan som ska balansera kongressen och presienten.

Även exempelvis president Obama har i tydliga ordalag invänt mot domstolsutslag. Men som vanligt är Donald Trump unik genom sitt exceptionella språkbruk:

“The opinion of this so-called judge is ridiculous and will be overturned!”

(”Denna så kallade domares utslag är löjligt och kommer att underkännas.”)

Han fortsatte något senare:

“What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?”

(”Vad händer med vårt land när en domare kan stoppa ett inreseförbud och vem som helst, även de med illvilliga avsikter, kan komma in i USA?”)

Economist påpekar att detta uttalande strider mot en hörnsten i det amerikanska systemet. John Marshall, den fjärde ordföranden i USAs HD skrev 1803:

“It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is”.

(”Det är ställt helt utom tivel att det är domstolsväsendets uppgift att säga vad lagen säger.”)

Domstolsväsendets avgörande roll I det amerikanska systemet har alltid respekterats av landets president. Inte längre, tycks det.