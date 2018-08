Trumps fixare erkänner brott: Agerade på uppdrag av Trump

NEW YORK När Cohen klev in i rättssalen på Manhattan i New York var byggnaden omringad av kravallstaket och medier på tisdagseftermiddagen amerikansk tid. Cohen, som tidigare sagt att han skulle "ta en kula" för presidenten, har nu nått en uppgörelse med åklagarna för att "spara miljoner dollar, skydda min familj och begränsa sin exponering" enligt källor i medier. Väl i rättsalen gjorde han ett för Trump mycket besvärande uttalande: Han betalade kvinnorna "i samordning med och under ledning" av den federala kandidaten, det vill säga Trump. Han erkänner alltså brottslig verksamhet och pekar ut presidenten som medbrottsling. Totalt erkänner Michael Cohen sig skyldig på åtta punkter, bland annat skattebrott.