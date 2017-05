Trumps fem chockerande besked — på 24 timmar

Det amerikanska inbördeskriget hade kunnat undvikas om man ska tro Trumps uttalande i en intervju med Washington Examiner, där han ställde frågan: ”Varför blev det inbördeskrig i USA?” Svaret enligt Trump själv handlar om den tidigare presidenten Andrew Jackson.

”Om Andrew Jackson hade levt, hade vi inte haft det amerikanska inbördeskriget”, sa Trump under intervjun.

Han upprepade senare sitt uttalande i en tweet:

President Andrew Jackson, who died 16 years before the Civil War started, saw it coming and was angry. Would never have let it happen!