Trumps beslut präglar havsmiljömöte

Mellan den 5 och 9 juni äger FN:s havskonferens "The Ocean Conference" rum i New York.

Initiativtagare är Sverige och Fiji och från svenskt håll reser förutom klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) även miljöminister Karolina Skog (MP) liksom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till New York.

Konferensen är den första där regeringar, näringsliv, organisationer och forskare från hela världen samlas för att ta ett grepp om de problem som hotar världens hav.

Sveriges tre prioriterade frågor under konferensen är: marin nedskräpning och plast i haven, hav och klimat, hållbar blå ekonomi.

Fiji är dessutom ordförande för nästa klimatmöte som kommer att hållas i tyska Bonn i november 2017.

Källa: regeringen.