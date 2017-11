Tre antimuslimska videofilmer, två av dem våldsamma, valde USA:s president att retweeta till sina 44 miljoner följare tidigt på onsdagsmorgonen. Videofilmerna lades först ut av en islamofobisk aktivist, Jayda Fransen. Hon är dömd för våld mot en kvinna i hijab och arresterades nyligen för ett tal hon höll. Fransen är britt och tillhör den högerextrema gruppen Britain First, vilket fick Storbritanniens premiärminister Theresa May att gå ut och fördöma Trumps beteende. I uttalandet säger May att det är fel av presidenten att distribuera material från en grupp som driver hatisk propaganda. Hon säger att gruppen Britain First försöker splittra samhället och använder falska uppgifter för att öka spänningar:

”Britterna förkastar den fördomsfulla retoriken från högerextrema. Den är en antites till vad det här landet representerar; anständighet, tolerans och respekt”.