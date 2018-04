Trumps advokat mötte porrstjärnan i rätten

NEW YORK. I regn, blåst och kyla på måndagsförmiddagen tog ett femtiotal pressfotografer trottoaren i besittning utanför den federala domstolen United States District Court, Southern District of New York på södra Manhattan.

I en stad som både föder och konsumerar stora personligheter och extraordinära händelser var detta ett tillfälle som inte fick missas. Michael Cohen, president Trumps advokat som fick se sitt kontor och hotellrum utsättas för husrannsakan av FBI för en vecka sedan, väntades dyka upp för att argumentera varför polisen inte hade rätt att läsa vissa av de beslagtagna dokumenten.