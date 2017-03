Trumpland: Alla är mot mig

Trump kan ha blivit avlyssnad via en mikrovågsugn, tror presidentrådgivaren Kellyanne Conway. Foto: Carolyn Kaster / TT

”Det amerikanska folket fiender” – USA:s president om medierna som bara publicerar påhitt (fake news).

TRUMPCARE. Tolv miljoner amerikaner blir i en första fas av med den statliga sjukförsäkring som är det republikanska partiets huvudprioritering när det gäller att montera ner allt som påminner om president Obamas regerande. Siffran som kommer från kongressens budgetkontor har väckt opposition mot avskaffandet också bland också republikanska företrädare som befarar att detta ska bli en belastning i valrörelsen 2018, enligt The Hill.

OPINIONSRAS. Trump orsakar inte bara miljardförluster i form av minskad turism. Förtroendet för USA har sjunkit drastiskt sedan presidentvalet, från 59 procent till 22, enligt en mätning i Tyskland. Det är en siffra på samma nivå som tilltron till Ryssland, påpekar Anna Wieslander som kommenterar siffrorna på Atlantic Councils hemsida.

Trumps personliga impopularitet håller också i sig, enligt det sammanvägda resultatet hos opinionssajten FiveThirtyEight. Det är inte så konstigt eftersom han fick tre miljoner färre röster i presidentvalet.

DESINFORMATSIA. Enligt rysk förebild var extremhögerns lögnspridning på nätet ett väsentligt bidrag till Trumps framgång; väljare trodde på uppgifterna. CNN har samlat en rad exempel på hur ledande desinformatörer som Mike Flynn Jr, stabschef hos förre DIA-chefen Michael Flynn, arbetade med beskyllningar om grova brott mot motståndare. OBS! Inget för känsliga personer! Men man förstår varför Flynn Sr fick sparken som nationell säkerhetsrådgivare.

KONSPIRATION. Är ”alla” ute efter Trump? Förutom ”medierna” har han utsett sina säkerhetsorgan till motståndare. Som saken uttrycktes på Twitter den 11 januari 4:48 på morgonen: “Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me. Are we living in Nazi Germany?” Den 4 mars var det dags igen: “Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!”

Om det senare påståendet har utbrutit förstämning även bland republikaner som ber om bevis.

En förklaring till uttalandet har givits av Trumps rådgivare Kellyanne Conway som säger att presidenten med ”avlyssning” kan ha menat också spioneri via mikrovågsugnar.

VITHET. Den republikanske kongressmannen Steve King från Iowa, den ”vitaste” delstaten, vill inte vara sämre tjattrare. Den 12 mars stödde han Geert Wilders inför valet i Holland med argumentet att denne förstod rasfrågan: “Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies.” Med samma argument stödde han förra året (18/9) Frauke Petry från tyska AfD: ”Wishing you successful vote. Cultural suicide by demographic transformation must end.”

UTNÄMNINGAR. Det finns inga sakliga skäl att rösta mot Trumps kandidat Neil Gorsuch som ny ledamot av Högsta domstolen, skriver en juristkollega i Washington Post,

Med andra utnämningar går det trögare. Av de cirka 500 offentliga kandidater som ska godkännas av senaten har hittills 18 accepterats, medan 23 väntar på beslut. Resten är ännu tomma i brist på namn.

UKRAINA. Utrikesminister Tillerson har besökt Kiev och utlovat fortsatt amerikanskt stöd mot rysk aggression, enligt World Affairs Journal. Men vad anser Trump?

FRIHANDEL. Presidentens chefsekonom Peter Navarro bidrar till att sprida myterna om handelns skadliga effekter på amerikansk ekonomi. Om handelsöverskott vore lösningen på USA:s problem skulle 30-talet ha varit gyllene år utan depressionen, skriver ekonomen Don Boudreaux.

RYSKA SPÅRET. Kraven växer på att en särskild åklagare ska tillsättas för att granska Trumpadministrationens ryska kontakter, vilket stöds av en majoritet i en opinionsmätning. Det är också en av fyra punkter på förre arbetsmarknadsministern Robert Reichs lista för ett riksrättsåtal mot Trump.

PS. Det pågår en statskupp mot Trump, enligt hans mångårige förtrogne Roger Stone, som i en intervju hävdar att han själv har förgiftats med polonium.