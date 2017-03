Health and Human Services Secretary Tom Price Foto: Evan Vucci

The Republican Plan Is Even Worse Than Obamacare - så sammanfattar Bloomberg View-kolumnisten Megan McArdle det förslag som nu presenterats och som får kritik från i princip alla håll.

Efter att sedan ”ObamaCare” infördes 2010 har den republikanska kritiken varit hård - men först nu har partiets alternativ presenterats.

Den amerikanska högern och den amerikanska vänstern är eniga om en sak: detta är inget bra förslag.

Professor Timothy Jost skriver i Washington Post att förslaget bara handlar om att avskära fattiga amerikaner från hälso- och sjukvårdsförsäkring.

Preresident Trump har trumpetat:

Our wonderful new Healthcare Bill is now out for review and negotiation. ObamaCare is a complete and total disaster - is imploding fast!

Det var att jubla för tidigt!

Jag förväntar mig att lobbyisterna nu sätter sina tänder i förslaget.

Vad som med tiden kommer att hamna på presidentens bord för att signeras till lag är svårt att förutse.

Men efter att i alla dessa år ha låtsats som om det fanns ett helt suveränt nytt system får republikanerna nu acceptera att maktinnehavet har sitt pris - i detta fall handlar priset om att de nu inte längre bara kan opponera utan måste regera.

Tufft läge.