Den amerikanske presidenten Donald Trump uttrycker förvåning över styrkan på orkanen Dorian, som sent på söndagen drog in över Bahamas, skriver Bloomberg. Tidigare under dagen hade den uppgraderats till en klass 5-storm.

– Jag är inte säker på om jag någonsin har hört talas om en klass 5-storm, säger Trump i ett tv-sänt uttalande.