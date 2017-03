Trumps förslag: Skrota konst och public service

Presidenten Donald Trump under ett tal i Michigan i veckan. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Donald Trump vill skrota National Endowment for the Arts (NEA), myndigheten som betalar ut alla statliga anslag till konstnärlig verksamhet i USA. Nedläggningen ingår i den amerikanske presidentens första budgetförslag som presenteras senare i dag, skriver The New York Times.

Enligt tidningen föreslår presidenten även en nedläggning av systermyndigheten National Endowment for the Humanities (NEH) som ansvarar för anslag inom humaniora. Han föreslår även indragna anslag till Corporation for Public Broadcasting, vilket skulle betyda att de statliga tv- och radiokanalerna PBS och NPR inte får statligt stöd, skriver SVT:s "Kulturnyheterna".

NEA har länge varit en vattendelare i amerikansk politik där Republikanerna sedan 1980-talet med jämna mellanrum föreslagit att myndigheten ska läggas ned.