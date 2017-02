Trump-väljare: ”Det går bättre än väntat”

"Han sätter våra intressen först"

Foto: Bill Lax

Joe Gruters är republikansk fritidspolitiker i Florida.

– Jag är glad att Trump är vår president och att han gör allt han kan för att hålla oss säkra och för att få tillbaka jobb till USA.

Är det något du inte är nöjd med?

– Nej, vi är tre veckor in och jag tror att vi får fortsätta göra vad vi kan för att hjälpa honom att bli framgångsrik.

Hur ser du på ett inreseförbud?

– Jag tror att han gör vad han tror att han behöver göra för att hålla USA säkert och som ett resultat så finns det många därute som försöker underminera honom och hans presidentskap. Det viktigaste är att hålla alla amerikaner säkra, oavsett bakgrund. Därför stödjer jag alla hans åtgärder.

Vilka åtgärder är viktigast för dig?

– Eftersom han är en framgångsrik företagsledare så tror jag att han vet vad som krävs för att få igång ekonomin och skapa en miljö där nya jobb kan skapas. Skattelättnader och att hålla amerikanska jobb kvar i USA är viktigast för mig, säger han och fortsätter:

– Och att han är en outtröttlig arbetare som sätter våra intressen först.

Har du Obamacare i dag?

– Ja, men det är en hemsk reform. Vi betalar 8 000 dollar mer per år än vad vi gjorde tidigare, lagen är en omfördelning av förmögenhet. Vad de än kommer upp med så ser jag ändå att det finns bra delar som jag hoppas ska vara kvar. Som förbudet mot att neka försäkring till människor med sjukdomshistorik. Det tycker jag är bra. Men jag hoppas att lagen ska bli mer konsumentvänlig.

Vad tror du om Trumps utrikespolitik?

– Han skrev boken the Art of the Deal så jag tror att han kommer hålla sina allierade nära och göra vad som ligger i USA:s intresse. Jag tycker Obama har försvagat vår ställning i världen och jag hoppas att Trump ska sätta USA högst upp igen.