Trump vägrade fördöma vitmakt-grupp

Under tisdagens debatt mellan president Donald Trump och demokraternas kandidat Joe Biden fick Trump frågan av moderatorn Chris Wallace om han var villig att ta avstånd från vit makt-rörelsen, rapporterar flera medier. Wallace tog bland annat upp att medlemmar ur sådana grupper dykt upp vid en rad protester under sommaren och brukat våld, som i vissa fall lett till döden. Han frågade därför presidenten om han ville be dessa grupper att ”stå tillbaka” och inte bidra till våld.

På det svarade Trump först att han var ”villig att göra det”. Men kort därefter vägrade han att ta avstånd från den högerextrema gruppen Proud boys och sade i stället: