Trump tippar Superbowl-vinnare

New England Patriots quarterback Tom Brady är stjärnan i nattens match. Arkivbild. Foto: Charlie Riedel/AP/TT

Matchen startar efter midnatt svensk tid i Houston i Texas. För Atlanta Falcons är det andra gången laget är i Superbowl. New England Patriots är rutinerade och är i final för nionde gången, och har hela fyra segrar. Stjärnan i laget är quarterbacken Tom Brady, som varit med vid lagets alla segrar.

President Donald Trump är starkt förknippad med New England Patriots och god vän med såväl Brady som tränaren Bill Belichick. I en intervju med Fox några timmar före matchen tippade han att New England Patriots skulle vinna.

– De kommer att göra det väldigt bra. Tom är en vinnare. Tränaren är en väldigt bra tränare, sade presidenten.

Människor över hela världen kommer att följa Superbowl – och kanske även påven Franciskus.

– Stora sportevenemang som dagens Superbowl är symboliska och visar att det är möjligt att bygga en värld av möten och en fredlig värld, sade påven i sin predikan i Rom på söndagen.

– Låt detta års Superbowl bli en symbol för fred, vänskap och solidaritet.

Reklamen under Super Bowl har ihop med halvtidsunderhållningen växt till en jätteindustri. Enligt New York Times har kostnaden för 30 sekunder tv-reklam under sändningen i år krupit upp till 5 miljoner dollar – nästan 44 miljoner kronor – från strax över 2 miljoner för tio år sedan.

– Super Bowl-söndagen är verkligen Amerikas sekulära helgdag och kombinerar ätandet på thanksgiving, kommersen runt jul och den patriotiska stämningen förknippad med 4 juli (USA:s nationaldag), säger Dennis Deninger, som undervisar vid Syracuse University, till Financial Times.

Även pausnumren brukar bli mycket uppmärksammade. I år är det Lady Gaga som under tolv minuter ska underhålla tittarna med en show som bland annat väntas innehålla hästar på scen.