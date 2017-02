Trump till hård attack mot domstolsväsendet

Beslutet att upphäva Donald Trumps inresestopp tas inte emot väl av president Donald Trump. På lördagen gick han till stenhård attack via sitt privata konto på Twitter, som han fortsätter att använda för att kommunicera till omvärlden.

”Intressant att vissa länder i mellanöstern instämmer med förbudet. De vet att om vissa personer släpps in betyder det död och förstörelse!”

Presidenten gick därefter till stenhård attack mot det amerikanska domstolsväsendet.

”Yttrandet från den så kallade domaren, som i slutändan monterar ned landets rättsväsende, är löjligt och kommer att upphävas!

