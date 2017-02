Trump om Sverigeutspelet – ”Hade sett det på Fox News”

Sveriges regering har krävt svar från USA om vad president Donald Trump menade i sitt tal på ett politiskt massmöte.

Trump själv förklarar att han talade om ett tv-inslag om Sverige.

I talet i Florida påstod Donald Trump att något hänt i Sverige "i går kväll". Men det hände inget anmärkningsvärt i Sverige i fredags.

Sveriges regering ville på söndagen få svar från USA om vad Trump menade.

– Vår ambassad i Washington har tagit kontakt med USA:s utrikesdepartement för att få klarhet. Vi är ju undrande, säger Catarina Axelsson på UD:s presstjänst till TT.

USA:s utrikesdepartement svarar på en fråga från nyhetsbyrån Reuters att man inte kommenterar diplomatiska kontakter.

I en tweet skriver Donald Trump på söndagskvällen, svensk tid:

"Mitt uttalande om vad som händer i Sverige syftade på ett inslag som sändes i Fox News, som handlade om invandrare och Sverige".

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.