Trump stäms för brott mot prins-regel

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

I konstitutionen står det att ingen ämbetsinnehavare får ta emot ersättningar eller titlar, "av något som helst slag, från någon kung, prins eller utländsk stat".

En organisation med namnet Citizens for Responsibility and Ethics in Washington stämde Trump för brott mot klausulen redan i januari. Men när demokraterna Karl Racine och Brian Frosh, justitieministrar i District of Columbia respektive Maryland, nu gör samma sak beskrivs deras chanser som större, på grund av deras ställning i den politiska apparaten.

– Varje gång presidenten har pratat om att dra en gräns mellan sitt presidentskap och sina affärsverksamheter, har han dragit tillbaka de löftena, sade Karl Racine vid en pressträff på måndagen.

Annons X

Justitiedepartementet har avfärdat sådana stämningar med att mutregeln inte gäller vanliga kommersiella betalningar. "Om kärandes tolkning vore korrekt skulle presidenter ända sedan republikens gryning, däribland George Washington, ha tagit emot förbjudna ersättningar", skriver departementet enligt Bloomberg.