Trump spurtar inför hundrade dagen som president

Donald Trump har snart varit USA:s president i 100 dagar. Foto: Susan Walsh/AP/TT

I USA är en presidents första hundra dagar ett välkänt begrepp. Under valrörelsen ges ofta löften som ska uppfyllas under just den tiden och medier gör en stor affär av att utvärdera när "smekmånaden" är över.

Men Trump – som haft motgångar i form av sitt stoppade inreseförbud och Republikanernas stagnerade sjukförsäkringsreform – har via Twitter spelat ner betydelsen av den "löjliga mätstickan av de första 100 dagarna".

Men sannolikt bryr sig Trump ändå. Han planerar ett politiskt massmöte i Harrisburg i Pennsylvania just på lördag kväll. Och innan dess väntar intensiva dagar då Trump vill uppfylla så många vallöften som möjligt, enligt Vita huset. Här är en del av planerna:

• Via Twitter har Trump aviserat ett stort "tillkännagivande" rörande en skattereform på onsdag – samma dag som han har bjudit hela senaten till Vita huset för att informera om Nordkorea.

• Efter det svidande nederlaget för Republikanernas ersättningsreform för Barack Obamas sjukförsäkringslag i mars (lagförslaget drogs tillbaka på grund av bristande stöd, trots att Republikanerna har majoriteten i kongressens båda kamrar), hoppas Vita huset på en ny omröstning i veckan. Att riva upp och ersätta "Obamacare" var ett viktigt vallöfte för Trump.

• En rad presidentdekret planeras, bland annat reformer rörande krigsveteraner, energi, jordbruk och handel.

• Trump vill hålla den federala statsapparaten flytande och samtidigt finansiera bygget av gränsmuren mot Mexiko.

Det sistnämnda är kanske den tuffaste bollen. Statskassan är på väg att sina och USA slog tidigare i april i det så kallade lånetaket, den gräns för hur mycket staten får låna. Med vissa åtgärder kan man ändå hålla sig flytande till efter sommaren, enligt SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Men det förutsätter att inga pengar reserveras för bygget av gränsmuren, som totalt beräknats kosta motsvarande runt 190 miljarder kronor. Det går tvärt emot Trumps vilja eftersom muren är en av hans profilfrågor – men under natten till tisdagen antydde han att han ändå kanske kan tänka sig att vänta med murfinansieringen.

Någon form av budgetskrivning måste ändå sannolikt igenom kongressen under veckan.