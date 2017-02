Trump slipar argumenten i inresestrid

Nima Enayatim, forskare från Iran med doktorsgrad från Italien, anlände i helgen till John F Kennedy-flygplatsen i New York. Den 30 januari blev han stoppad av Trumps inreseförbud, trots att han hade fått visum för att forska vid Stanford-universitetet i Kalifornien. Foto: Alexander F Yuan/AP/TT

Just nu kan personer från de sju berörda länderna – Syrien, Irak, Iran, Libyen, Sudan, Somalia och Jemen – resa till USA, om de har giltiga visum.

I helgen sade en federal appellationsdomstol, preliminärt, nej till Trumps dekret om att stoppa dem. Detta till stor irritation hos Trump, som via Twitter har gått till storms mot domstolsväsendet.

Båda sidor – justitiedepartementet å ena sidan, två delstater å den andra – har fått tid på sig till i dag att lämna in inlagor till domstolen, för eller emot inreseförbudet och huruvida det är lagligt. Regeringens inlaga måste ha kommit till domstolen senast vid midnatt svensk tid natten mot tisdagen.

Appellationsdomstolen kan, men måste inte, hålla en utfrågning i fallet innan den fattar beslut. Samtidigt som en rad individuella fall (där inresa stoppades efter presidentens orden den 27 januari) har tagits upp av olika domstolar, bedömer appellationsdomstolen om presidentordern är förenlig med USA:s författning.

Striden kan gå vidare till Högsta domstolen, men ett avgörande väntas inte dra ut på tiden. Det faktum att appellationsdomstolen har arbetat under helgen vittnar om att frågan är högt prioriterad.

Presidenten, som också är överbefälhavare, besöker under dagen – på väg från helgfirande i Florida – US Central Command, den militära kommandocentral i Tampa, Florida, som ansvarar för insatser i Mellanöstern och Centralasien. Tampa-centralen har en nyckelroll i USA:s insatser mot bland andra terrornätverket Islamiska staten (IS) i Syrien och anhängare till al-Qaida i Jemen.