Ken Frazier får på käften Foto: Mark Lennihan

As CEO of Merck and as a matter of personal conscience, I feel a responsibility to take a stand against intolerance and extremism.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det meddelade Ken Frazier, VD för Merck Pharma, en av USAs få svarta toppledare, när han avgick från presidentens tillverkningsråd som protest mot Donald Trumps oförmåga att ta avstånd från rasistdådet i Charlottesville.

Den hetlevrade presidenten slår direkt tillbaka:

Annons X

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!

Merck är ett globalt läkemedelsföretag med en omsättning på ca 40 miljarder USD.