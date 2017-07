Trump slår bottenrekord – förtroendet sjunker

När det hade gått 100 dagar tyckte 44 procent av amerikanerna att deras nya president gjorde ett bra jobb. Nu har Donald Trump styrt världens mäktigaste land i ett halvår och tilltron till presidenten rasar.

En stor undersökning från Washington Post och ABC News visar att det nu bara är 36 procent av amerikanerna som har förtroende för presidenten. Han går därmed om den impopuläre Gerald Ford som styrde landet på 70-talet.

JUST IN: Americans give Pres. Trump lowest six-month approval rating of any president in polls dating back 70 years… https://t.co/wq4oIXoZxs