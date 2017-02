Trump-sångerska besviken över toalettpolitik

På onsdagen stjälpte Trump Obama-erans guider om att transgender-studenter ska få använda skoltoaletter som matchar deras valda könsidentitet. Från och med nu får alla använda antingen tjej- eller killtoaletterna, beroende på om man är tjej eller kille, enligt Trumps beslut.

16-åriga Jackie Evancho, som sjöng på Trumps presidentinstallation, sade att hon ville ”upplysa” Trump om frågan.

Sångerskan sade sig vara ”uppenbart besviken” över beslutet, och hon ville träffa presidenten personligen för att berätta om vad hennes syster Juliet, som är transgender, får gå igenom i skolan, skriver BBC.

I en intervju med ABC News säger Juliet att hon utsätts för diskriminering varje dag, medan folk säger ”fruktansvärda saker” till henne.

Hon sade att oklarheterna kring toalettanvändningen för transgender-personer ledde till osäkerhet.

Trumps beslut på onsdagen kommer inte att få någon omedelbar effekt, eftersom Obamas direktiv redan har blivit tillfälligt blockerat av en domare i Texas.

. @realDonaldTrump u gave me the honor 2 sing at your inauguration. Pls give me & my sis the honor 2 meet with u 2 talk #transgender rghts ❤