I en krönika i New York Times om läget efter att Trump i Orlando, Florida lanserat sin återvalskampanj - valdag 3 november 2020 - sammanfattar han träffsäkert vad som hänt med det republikanska partiet, det parti han arbetat för under tre republikanska administrationer, så här:

Mr. Trump has flipped the Republican Party from outward looking to inward looking, from the champion of an open society into the cheerleader of a closed one, from optimism to pessimism. (It’s a long road to travel to get from “Morning in America” to “American carnage.”) A party that once claimed to abhor “identity politics” now relies on them as its closing argument in elections.