President Donald Trump arrives to speak at the Pennsylvania Farm Show Complex and Expo Center in Harrisburg Foto: Carolyn Kaster

Det har skrivits spaltkilometer om president Trumps första hundra dagar, men den bästa sammanfattning jag sett har signerats av Ezra Klein på Vox:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Trump wants to be president in the way children want to be astronauts: He likes the look of the job, but has no more interest in the actual work of it than 7-year-olds have in astrophysics.



Trump vill vara president i samma sätt som barn vill bli astronauter: Han gillar jobbets status, men han har inte mer intresse för det faktiska arbetet än 7-åringar har för astrofysik.

Trump älskar medieuppmärksamheten, ja han är i det närmaste besatt av att bli sedd och omtalad och så har det varit i decennier.

Han älskar också de stora folkmötena, att känna av responsen från de församlade anhängarna. Därför fortsätter han att arrangera sådana möten i stället för att bry sig om politikens realiteter.

Men själva jobbet. Nä det är för komplicerat för en person med så ringa samhällskunskap och så begränsat uppmärksamhetsomfång (attention span).