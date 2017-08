Trump sågas – twittrar skröna om terrorister

Doppa 50 kulor i grisblod. Rada upp terroristerna och skjut alla förutom en. Låt den sista leva och se till att den berättar för ”sitt folk” vad som hänt. Enligt en vandringssägen var det så som general Pershing förhindrade terrordåd när denne kontrollare vissa områden i Filippinerna i början av 1900-talet.

”Se vad USA:s general Pershing gjorde mot terrorister när de fångades”, twittrade USA:s president Donald Trump kort efter torsdagens terrordåd i Barcelona som krävde minst 13 personers liv.

Men historien är påhittad. Enligt amerikanska Vox är detta inte första gången som Trump hänvisar till general Pershing, bland känd för sina insatser under första världskriget.

I februari 2016 berättade Donald Trump samma vandringssägen för sin publik i delstaten South Carolina:

”Och på 25 år fanns det inte ett enda problem. Okej? 25 år, och inte ett problem”.

Donald Trump möts nu, än en gång, av stenhård kritik för sina uttalanden på Twitter och anklagas för att sprida lögner.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!