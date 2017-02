Trump påbörjar kampanj för att bli återvald

Donald Trump verkar trivas bäst i kampanjläge – här i Wisconsin under de republikanska primärvalen. Foto: Ross D. Franklin/AP

En timme före midnatt svensk tid väntas den omstridde amerikanske presidenten inleda ett "rally" – de politiska massmöten som är vanligast förekommande under valrörelser, eller när presidenter söker stöd för stora reformer – i Florida. Framträdandet inför anhängarna blir en chans för Trump att samla energi efter en stormig första månad på presidentposten.

”Ser fram emot Floridamötet i morgon. En stor folkmassa väntas!” twittrade Donald Trump på fredagen.

Flera mer eller mindre kaosartade turer kring Trumpadministrationen har väckt allt fler ifrågasättanden – även från de egna leden – om hans förmåga att styra landet.

En tilltänkt minister har dragit sig ur. Trumps nationella säkerhetsrådgivare har petats och dennes tänkta ersättare nobbat jobbet. Den hårt kritiserade presidentordern om inresestopp har blockerats i domstolar. En strid ström av olägliga läckor från tunga myndigheter. Och minst sagt besvärande uppgifter om kopplingar mellan Trumpkampanjen och rysk underrättelsetjänst.

Donald Trump trivs i ”valkampanjläget” med en tydlig motståndare, noterar den republikanske strategen Rich Galen i en intervju med Reuters.

– Först hade han de republikanska primärvalsmotståndarna, sedan hade han Hillary Clinton och nu har han de onda medierna, säger han.

Granskande journalistik kring presidentens motgångar och problem i Vita huset har väckt Trumps ilska, med utfall mot utpekade redaktioner som ”lögnare”, ”korrupta” och så sent som på fredagen ”det amerikanska folkets fiender”. Den sortens tongångar mot fria medier brukar annars användas av ledare i länder med betydande demokratiska brister.

Floridamötet väntas bli det första av flera och markerar en ovanligt tidig start på Donald Trumps försök att bli återvald som president när hans fyra år på posten är över. Bara några timmar efter att han svors in som president lämnade han in de nödvändiga dokumenten, som möjliggör att han kan fortsätta att samla in kampanjbidrag, till den federala valkommissionen.

I jämförelse väntade Barack Obama i över två år innan han tog samma steg.

Samtidigt som Donald Trump framträder i Florida väntas tiotusentals amerikaner samlas i protester över hela USA, visar en kartläggning av Facebookevent som NBC News har gjort.

På måndag firas ”Presidents day”, som högtidlighåller födelsedagen för George Washington, USA:s första president, och alla presidenter som har tjänstgjort efter honom. Firandet används som tema för många av protesterna, bland annat under parollen ”Not my Presidents day”.