Trump anklagar Obama för avlyssning: ”Som Watergate”

USA:s president Donald Trump och hans företrädare Barack Obama. Foto: AP

"Fruktansvärt! Fick just reda på att Obama avlyssnade mina telefonlinjer i Trump Tower före valsegern. Hittade ingenting. Det här är McCarthyism", skriver Trump på sitt officiella Twitter-konto @realDonaldTrump.

Presidenten syftar på den republikanske senatorn Joseph McCarthy, som bedrev en häxjakt på kommunister i USA under 1950-talet. Trump Tower är skyskrapan i New York där presidenten har sin privata bostad.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — twitter.com

I tre efterföljande tweets skriver Trump: "Är det lagligt för en sittande president att telefonavlyssna en presidentvalskampanj strax före ett val? Avslogs av domstol tidigare. Ett nytt bottenmärke!", "Jag slår vad om att en bra jurist kan bygga ett bra mål utifrån faktumet att president Obama avlyssnade mina telefoner i oktober, strax före valet", och "Hur lågt har president Obama sjunkit genom att avlyssna mina telefoner under den väldigt heliga valprocessen. Det här är Nixon/Watergate. Dålig (eller sjuk) kille!"

Trump har tidigare anklagat Obama för att ligga bakom läckorna inifrån hans regering, och även för att ha organiserat protester mot honom runtom i landet.

– Jag tror att Obama ligger bakom det eftersom hans folk definitivt ligger bakom det. Och några av läckorna kommer möjligen från den gruppen, vilket är mycket allvarligt eftersom de är mycket dåliga när det handlar om nationell säkerhet, sade Trump för några dagar sedan i en intervju med Fox News.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — twitter.com

Watergate-affären är av de största politiska skandalerna i USA:s historia, där dåvarande president Richard Nixon tvingades avgå sedan det kommit fram att tjänstemän i Vita huset gjort inbrott i Demokraternas högkvarter inför Nixons återvalskampanj 1972.

Enligt ett annat tweet ska avlyssningen ha ägt rum i oktober strax före valet.